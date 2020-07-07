Леонид Швец, автор haqqin.az 20:21

Попытки семейства Трампов заблокировать через суд выход в свет книги племянницы Дональда Трампа не увенчались успехом. 14 июля, на две недели раньше запланированного, в продаже появится труд под названием «Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Сигнальные экземпляры книги уже разосланы в основные средства массовой информации США и Британии и обильно цитируются прессой. Даже самое общее ознакомление с книгой позволяет понять, почему Трампы так не хотели, чтобы широкой общественности стали известны их внутренние семейные дела. 55-летняя Мэри Трамп – клинический психолог, и она не ограничивается в книге одними воспоминаниями и наблюдениями, она их еще и анализирует с высоты своего профессионального опыта. Так что в итоге из-под ее пера вышел диагноз, и главный пациент – действующий президент Соединенных Штатов.

Мэри Трамп таким образом мстит за отца, Фрэда Трампа-младшего, которого считали в семье паршивой овцой. Он не хотел идти по стопам родителя, Фрэда Трампа-старшего, бизнесмена-девелопера, и стал пилотом гражданской авиации, но заработанная в молодые годы страсть к алкоголю убила его в 42 года, в 1981 году. Мэри вспоминает, что когда отца увезли с сердечным приступом в больницу, из которой он больше не вернулся, его брат Дональд отправился в кино. Позже семью покойного Фрэда сильно обошли при дележе наследства Трампа-старшего. Мэри объясняет причины, подвигнувшие ее на написание разоблачительной книги: «Дональд, продолжая начатое моим дедушкой и при содействии, молчании и бездействии своих братьев и сестер разрушил моего отца. Я не могу позволить ему разрушить мою страну… Если он добьется переизбрания на второй срок, это будет конец американской демократии». Мэри Трамп пишет, что несчастная судьба отца, как и странности дяди Дональда – результат губительного воздействия на семью Фрэда Трампа-старшего, «высокофункционального психопата», по ее определению, демонстрировавшего антисемитизм, ксенофобию, расизм и сексизм, а также склонного к буллингу, запугиванию окружающих, – все эти черты сейчас находят у нынешнего главы Белого дома. Поскольку мать тяжело болела, дети оказались на попечении отца, а Фрэд-старший совсем не обладал чертами любящего папаши. Он требовал от отпрысков лишь одного: безоговорочного послушания. Это создавало атмосферу страха и ожидания наказания за проступки, сестры и братья Трампы были лишены родительской теплоты и ласки. Нередко отец натравливал их одного на другого, поощрял жестокость и наказывал за мягкость. Эмпатия, как и признание собственных ошибок, считались слабостью. В случае с Дональдом это привело к тому, что тот стал носителем всех классических нарциссических черт, патологическим лгуном, для которого естественным было мошенничество. Так, за Дональда Трампа домашние задания в школе делала старшая сестра Мэрианн, а тесты в университет сдал другой парень за некоторую плату.