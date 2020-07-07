Сотрудники Управления полиции города Сумгаит и Губадлинского районного управления полиции выявили активно больного коронавирусом гражданина, который незаконно покинул свой дом на административной территории Сумгаита.

Как сообщает Qafqazinfo, активно больным коронавирусом гражданином является Керимов Ибрагим Рамазан оглу, 1963 года рождения, проживающий в коттеджном поселке в Сумгаите. На территорию была немедленно вызвана машина скорой помощи.

В отношении Керимова возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1 Уголовного кодекса. Следственные мероприятия продолжается. Гражданин взят под надзор полиции.