Арестован виновник резонансного ДТП в Сабирабаде

Накануне в Сабирабадском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба МВД, 7 июля около 13:00 на проспекте Мугань города Сабирабад управляемый Кямраном Насирли автомобиль Mercedes Benz сбил двух пешеходов - Баны Алиеву и ее дочь Хадие. От полученных травм мать и дочь скончались на месте происшествия.

По факту в Сабирабадском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

В отношении Кямрана Насирли избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.