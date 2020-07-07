"В Сирии действия режима Асада, России и Китая по сокращению допуска жизненно необходимых лекарств и пищи ухудшают и без того ужасную ситуацию на местах. Лишь вчера Россия и Китай вновь наложили вето на действия СБ ООН, которые позволили бы поддержать гуманитарный доступ к отчаявшимся людям в Сирии. На протяжении последних месяцев Россия и КНР не раз злоупотребляли своим правом вето в Совете Безопасности, чтобы поддерживать стратегию режима Асада — уморить голодом собственный народ", - приводит слова Помпео РИА Новости.

"Они явно рассчитывают на то, что они ничего не заплатят за свои действия в СБ. Они думают, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые перевешивают любую цену, совесть и моральные обязательства. Нашей обязанностью, обязанностью ответственных стран в мире является увеличить цену для них, задокументировать, как влияют подобные решения на людей, и использовать этот пример, чтобы напомнить миру о том, кого поддерживают эти два режима", - добавил Помпео.

Напомним, накануне Россия и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией.