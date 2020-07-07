В соответствии с указанием президента Ильхама Алиева Оперативному штабу при Кабинете министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов в области коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом haqqin.az сообщили в Оперштабе.

Прибывшие из России и Турции в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 специалисты по инфекционным болезням, реаниматологи и пульмонологи в настоящее время встречаются с медицинским персоналом Оперативного штаба, проводят обмен опытом в области мер противодействия пандемии COVID-19.