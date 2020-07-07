Указанием Ильхама Алиева: в Баку прибыла группа иностранных врачей для борьбы с короной; видео
В соответствии с указанием президента Ильхама Алиева Оперативному штабу при Кабинете министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов в области коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом haqqin.az сообщили в Оперштабе.
Прибывшие из России и Турции в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 специалисты по инфекционным болезням, реаниматологи и пульмонологи в настоящее время встречаются с медицинским персоналом Оперативного штаба, проводят обмен опытом в области мер противодействия пандемии COVID-19.
Члены делегации по COVID-19 Министерства здравоохранения Турецкой Республики, а также высококвалифицированные врачи из России и Турции посетят больницы особого режима, с целью предотвращения заболевания будут вместе с местными специалистами работать в области его лечения и профилактики.