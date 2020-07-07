Минздрав РФ: коронавирус сильнее всего поражает легкие и сердце

Новая коронавирусная инфекция больше всего сказывается на работе сердца и легких, особенно если речь идет о тяжелой форме заболевания, сказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Мы видим, что те, кто перенес коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же, нуждаются в реабилитации. Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие.

Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности наблюдаются миокардиты у переболевших людей", - сказал российский министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести".