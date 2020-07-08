В США создают суперцентр по испытанию вакцин от коронавируса

Несколько ведущих американских медицинских организаций объединят в единую сеть по испытанию вакцин от коронавируса, 8 июля сообщается в пресс-релизе Национального института здравоохранения США.

"Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, являющийся частью Национального института здравоохранения, создал новую сетевую структуру по проведению клинических исследований средств, предназначенных для профилактики коронавируса. Она привлечет тысячи добровольцев к широкомасштабным испытаниям экспериментальных вакцин и моноклональных антител, предназначенных для защиты людей от COVID-19", - цитирует ТАСС сообщение Национального института здравоохранения США.

Новая структура объединит четыре уже действующих исследовательских организации: сеть по испытанию вакцины от ВИЧ в Сиэтле, сеть по профилактике ВИЧ в Дареме (штат Северная Каролина), консорциум по клиническим исследованиям инфекционных болезней в Атланте и группу по клиническим исследованиям СПИД в Лос-Анджелесе.

"Централизация нашей работы по клиническим исследованиям позволит более эффективно применять ресурсы и накопленный опыт для успешного определения действующих вакцин и других стратегий предотвращения COVID-19", - отметил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Ожидается, что в рамках новой структуры будет организовано около 100 отделений, где будут проводиться испытания как на территории США, так и за ее пределами. Ученые будут работать сразу с несколькими вакцинами, чтобы определить наиболее полезные эффекты каждой из них.