Генпрокуратура предупреждает СМИ

В Следственном управлении Генпрокуратуры продолжается следствие по уголовному делу, начатому по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) по факту убийства малолетней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в последние дни в СМИ распространяется не cоответствующая действительности и публикуемая ради сенсации информация по данному уголовному делу.