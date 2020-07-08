Генпрокуратура предупреждает СМИ
В Следственном управлении Генпрокуратуры продолжается следствие по уголовному делу, начатому по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) по факту убийства малолетней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.
Как сообщили в Генпрокуратуре, в последние дни в СМИ распространяется не cоответствующая действительности и публикуемая ради сенсации информация по данному уголовному делу.
Распространение информации, которая формирует неверное представление в обществе, расценивается как нарушение принципиальных, фундаментальных и конституционных прав, а также влияние на объективный ход расследования, отмечается в сообщении.
Согласно статье 10 закона «О средствах массовой информации», не должно допускаться использование СМИ для распространения ложной и предвзятой информации. Генпрокуратура призывает СМИ подходить с вниманием и ответственностью к размещению подобного рода информации. В случае продолжения распространения информации такого характера будет рассмотрен вопрос о привлечении лиц к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством, говорится в сообщении.