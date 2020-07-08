И в Литве запретили вещание RT
Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского телеканала RT в республике из-за связей с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Евросоюза.
«С учетом информации МИД комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литвы пяти программ RT», — сообщил председатель комиссии Мантас Мартишюс агентству BNS.
Речь идет о каналах RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.
30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии сообщил о запрете вещания семи телеканалов RT на территории балтийской республики.
Телеканал RT принадлежит холдингу МИА «Россия сегодня» под руководством Дмитрия Киселева.