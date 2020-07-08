В Израиле вертолет, на борту которого находился начальник Генштаба Авив Кохави, едва не потерпел крушение, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на телеканал "Кешет-12".

Согласно информации, вертолет вылетел из Иерусалима на одну из военных баз. В воздухе экипаж обнаружил неисправность в одном из двигателей, и вместо того, чтобы отключить его, пилоты заглушили исправный двигатель. В результате машина начала резко терять высоту.

Когда до земли оставалось около 30 метров, пилоты поняли, что совершили ошибку, и включили исправный двигатель. Из пресс-службы Армии обороны Израиля телеканалу сообщили, что военно-воздушные силы проводят расследование инцидента.