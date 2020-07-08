В Казахстане назвали причину роста заболеваемости COVID-19 в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране стали «системные ошибки бывшего руководства минздрава». Об этом пишет РИА Новости.
Токаев уволил заболевшего коронавирусом министра здравоохранения Елжана Биртанова 25 июня, новым главой ведомства стал Алексей Цой.
«К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», - сказал Токаев.
В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 059. Зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.