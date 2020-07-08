Военные Венесуэлы сбили американский самолет

Венесуэла сообщила о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США, нарушившего воздушное пространство страны.

«Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщает, что командование единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», – сообщило командование, передает РИА Новости.

Сообщение командования опубликовано вместе со снимками судна, на котором сохранился номер N339AV.

По данным сервиса Flightradar, это самолет Hawker 800, которым владеет частное лицо. Борт проводил зарегистрированный полет на территории Мексики из центра на остров у побережья.

Отмечается, что подобные инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Стоимость самолета на вторичном рынке достигает 2 млн долларов, грузоподъемность – 900 кг.

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