Военные Венесуэлы сбили американский самолет

Сообщение командования опубликовано вместе со снимками судна, на котором сохранился номер N339AV.

«Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщает, что командование единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», – сообщило командование, передает РИА Новости.

Венесуэла сообщила о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США, нарушившего воздушное пространство страны.

По данным сервиса Flightradar, это самолет Hawker 800, которым владеет частное лицо. Борт проводил зарегистрированный полет на территории Мексики из центра на остров у побережья.

Отмечается, что подобные инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Стоимость самолета на вторичном рынке достигает 2 млн долларов, грузоподъемность – 900 кг.