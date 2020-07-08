Военные Венесуэлы сбили американский самолет
Венесуэла сообщила о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США, нарушившего воздушное пространство страны.
«Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщает, что командование единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», – сообщило командование, передает РИА Новости.
Сообщение командования опубликовано вместе со снимками судна, на котором сохранился номер N339AV.
🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo— @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020
По данным сервиса Flightradar, это самолет Hawker 800, которым владеет частное лицо. Борт проводил зарегистрированный полет на территории Мексики из центра на остров у побережья.
Отмечается, что подобные инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков. Стоимость самолета на вторичном рынке достигает 2 млн долларов, грузоподъемность – 900 кг.