Солдат наглотался камней, чтобы не служить

В Таджикистане военный суд приговорил к двум годам лишения свободы солдата-срочника, который проглотил камни, чтобы избежать службы, пишет Fergananews со ссылкой на пресс-службу военного суда.

Военнослужащий был призван в армию в ноябре прошлого года, но уже через месяц новобранец, не выдержав тягот военной службы, проглотил семь камней и был госпитализирован в центральный военный госпиталь Минобороны Таджикистана. Через неделю перед входом в хирургическое отделение военнослужащий проглотил еще десять камней.

По итогам разбирательства он был признан виновным по части 2 статьи 376 («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем членовредительства, совершенное повторно») Уголовного кодекса Таджикистана.