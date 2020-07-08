В США зараженных коронавирусом уже более 3 миллионов
Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории США превысило 3 млн Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
К 8 июля количество случаев инфицирования достигло 3 009 611. С начала пандемии в США умерли 131 594 пациента с COVID-19, вылечились — 936 476.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) — 120 764. Второе место по этому показателю занимает округ Кук (штат Иллинойс) — 93 053, на третьем — округ Марикопа (штат Аризона), где выявлено 67 543 случая.