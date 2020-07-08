Грузия открывает границы, но выборочно

Граждане этих пяти стран смогут прибывать в Грузию только прямыми авиарейсами. Они должны будут заполнить специальную электронную анкету до пересечения грузинской границы, где укажут историю путешествий за 14 дней, места пребывания в Грузии и контакты, сообщает BBC.

Если они пожелают или если их температура окажется выше 37 градусов, им сделают тест на коронавирус в аэропорту. Обязательным тест или карантин будет для тех, кто за 14 дней до приезда в Грузию посетил не входящие в ЕС страны из группы риска.

ЕС внес Грузию в список 15 безопасных стран, где ситуация с распространением коронавируса взята под контроль, порекомендовав снять ограничения на въезд гражданам этих стран.