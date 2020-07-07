Пенсионер стал миллионером из-за ошибки кассира
Житель канадского городка Комбермер в провинции Онтарио Майкл Батт стал миллионером благодаря ошибке кассирши. На радостях он оставил женщине хорошие чаевые, пишет CTV News Ottawa.
82-летний Батт хотел приобрести лотерейный билет Lotto 6/49, но кассир по ошибке распечатала ему билет Lotto Max.
Мужчина не стал менять билеты, и интуиция его не обманула – он выиграл один миллион канадских долларов. Узнав о том, что он сорвал куш, канадец оставил продавцу щедрые чаевые.