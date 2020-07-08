США пообещали санкции Китаю из-за «аннексии» Гонконга

«В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая», – передает его слова РИА Новости.

В ближайшее время США предпримут новые значительные меры против Китая по Гонконгу, Вашингтон исходит из того, что КНР «аннексировала» Гонконг, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Президент уже заявил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая. Будет некоторое количество норм регулирования и ряд действий, которые будут осуществлены для реализации этой концепции президента», – добавил О'Брайен.

«Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», – пояснил советник Трампа.

27 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции. 30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами.