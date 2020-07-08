Какие проблемы ждут тех, кто перенес COVID-19

Однако ряд пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19, пишет Российская газета.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем заразившиеся коронавирусом выздоравливают в течение двух недель. При тяжелом проявлении недуга это может занять до шести недель.

Среди симптомов, которые отмечают переболевшие, присутствуют потеря обоняния, а также учащенное сердцебиение, боль в груди, одышка, сильная усталость, лихорадочное состояние.

Медики пока не дают прогнозов относительно того, когда симптомы перестанут проявляться. «Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как вирус был обнаружен в Китае, поэтому никто не может точно сказать, являются ли зафиксированные проявления краткосрочными или долгосрочными осложнениями», - говорит кардиолог Самер Коттич. По его словам, он сам не смог до конца оправиться от коронавирусной инфекции.

«Самая большая проблема заключается в том, что объем легких у меня уменьшился. До болезни я был очень активным спортивным человеком. Теперь я не чувствую, что могу тренироваться так, как раньше», — рассказал врач.

При этом доктора уверены, что восстановление после коронавируса все же должно наступить, даже спустя долгое время.