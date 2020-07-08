Какие проблемы ждут тех, кто перенес COVID-19
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем заразившиеся коронавирусом выздоравливают в течение двух недель. При тяжелом проявлении недуга это может занять до шести недель.
Однако ряд пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19, пишет Российская газета.
Среди симптомов, которые отмечают переболевшие, присутствуют потеря обоняния, а также учащенное сердцебиение, боль в груди, одышка, сильная усталость, лихорадочное состояние.
Медики пока не дают прогнозов относительно того, когда симптомы перестанут проявляться. «Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как вирус был обнаружен в Китае, поэтому никто не может точно сказать, являются ли зафиксированные проявления краткосрочными или долгосрочными осложнениями», - говорит кардиолог Самер Коттич. По его словам, он сам не смог до конца оправиться от коронавирусной инфекции.
«Самая большая проблема заключается в том, что объем легких у меня уменьшился. До болезни я был очень активным спортивным человеком. Теперь я не чувствую, что могу тренироваться так, как раньше», — рассказал врач.
При этом доктора уверены, что восстановление после коронавируса все же должно наступить, даже спустя долгое время.