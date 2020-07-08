Побег обошелся экс-главе Nissan почти в миллион долларов

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон перевел $862,5 тыс. компании Питера Тейлора, которого подозревают в содействии побегу находящегося под домашним арестом Гона из Японии в Ливан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы дела из федерального суда штата Массачусетс.

Эти средства были переведены компании Promote Fox LLC, управляемой 27-летним Питером Тейлором и его братом, осенью прошлого года двумя крупными траншами со счета в Париже. Сначала на счета компании поступили денежные средства в размере $540 тыс., а затем $322,5 тыс., пишет РБК.

Как отмечает британское агентство, Питер Тейлор и его отец Майкл Тейлор, который долгое время служил в специальном подразделении американских вооруженных сил, ранее были задержаны в США по подозрению в содействии организации побега Гона из Токио. Обоих могут экстрадировать в Японию по ее запросу.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на $80 млн, а также в списании личных убытков на компанию Nissan на сумму $16 млн. В марте прошлого года Гона выпустили из тюрьмы под домашний арест; за него был внесен залог в 1 млрд иен (больше $8 млн). 31 декабря стало известно, что он тайно покинул Японию, нарушив условия освобождения. Позднее выяснилось, что Гон отправился в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, а во время пересадки его переносили в ящике для звуковой аппаратуры. Сам экс-глава концерна заявил, что сейчас находится в Ливане и бежал не от правосудия, а от «политического преследования».