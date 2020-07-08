Названы сроки начала аннексии палестинских территорий

Начало аннексии палестинских территорий — Западного берега реки Иордан — Израилем назначено на 26-30 июля. Такой срок назвал член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы Ахмед аль-Мадждалани, передает РИА Новости.

"По последней информации, практические шаги по аннексии палестинских территорий Израилем могут начаться примерно в период с 26 по 30 июля. Мы, естественно, как государство Палестина будем выступать против", - заявил аль-Мадждалани.

Политик отметил, что Палестина готова к переговорам по достижению мира - в рамках Ближневосточного квартета, и не пойдет ни на какие уступки по так называемой "сделке века".