Amazon заплатит за Иран и Сирию

Штраф размером 134,5 тысячи долларов выплатит за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма компания Amazon. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Американский онлайн-ритейлер договорился с Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США об урегулировании дела по поводу «очевидного нарушения многочисленных программ санкций, введенных OFAC» по Крыму, Ирану и Сирии, сообщает Коммерсант.

Речь идет о том, что Amazon «предоставлял товары и услуги лицам, в отношении которых действуют санкции OFAC; лицам, находящимся в регионах или странах под санкциями,— в Крыму, Иране и Сирии; а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, в отношении которых действуют санкции». Это происходило в период с 2011 по 2018 год.