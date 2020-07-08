Антиковидный бунт в Сербии видео
В ночь на четверг протесты, связанные с возвратом ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Сербии, произошли в городах Ниш, Крагуевац и Нови Сад, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.
Belgrade riots: Police brutally beats a guy that's already on the floor. pic.twitter.com/jJJH3EtHz2— Sergej Dojcinovic (@Serdjosega) July 8, 2020
Глава МВД Сербии Небойша Стефанович в эфире РТС сообщил, что в столкновениях пострадали девять полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии - у него сломаны обе ноги. Он охарактеризовал происходящее "оголтелым насилием", пишет Интерфакс.
В ходе беспорядков в Нише, когда протестующие закидывали полицейских камнями, бутылками и емкостями с зажигательной смесью, пострадал оператор РТС, он получил травму головы, его камера разбита. Центром протестов в городе стало местное управление внутренних дел. В Крагуеваце протестующие нанесли ущерб зданиям городской администрации и полиции, в них разбиты окна, помещения на первых этажах подожжены файерами.
В Белграде в некоторых центральных районах протестующие пытались атаковать кордоны полиции, но были остановлены слезоточивым газом.
Президент Сербии Александр Вучич накануне обвинил иностранные спецслужбы в насилии, которое произошло в центре Белграда в ночь на среду.
Прирост новых случаев коронавируса в Сербии в последние дни достиг пика, который наблюдался в разгар пандемии в этой стране в марте и апреле. Больницы в Белграде переполнены, сербские военные развернули мобильный госпиталь на стадионе "Арена" в столице. По последним данным, в Сербии выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. В общей сложности за время пандемии в стране зарегистрировано 16,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 330 человек скончалось.