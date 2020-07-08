В ночь на четверг протесты, связанные с возвратом ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Сербии, произошли в городах Ниш, Крагуевац и Нови Сад, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович в эфире РТС сообщил, что в столкновениях пострадали девять полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии - у него сломаны обе ноги. Он охарактеризовал происходящее "оголтелым насилием", пишет Интерфакс.

В ходе беспорядков в Нише, когда протестующие закидывали полицейских камнями, бутылками и емкостями с зажигательной смесью, пострадал оператор РТС, он получил травму головы, его камера разбита. Центром протестов в городе стало местное управление внутренних дел. В Крагуеваце протестующие нанесли ущерб зданиям городской администрации и полиции, в них разбиты окна, помещения на первых этажах подожжены файерами.