Отдел международной политики 03:14

Мы не раз сообщали о различных проектах освоения космоса, которые осуществляют крупные мировые державы. Писали и о «звездных амбициях» стран, которые ранее таковых не проявляли. Тем не менее, все по порядку. Июль 2020 года — время, очень удобное для броска на Марс. Именно сейчас есть возможность использовать стартовое «окно», когда наша Земля и Красная планета находятся на наиболее близком расстоянии друг от друга. Свое внимание к марсианским миссиям обратило издание Komuter swiat. Al Amal – это надежда Итак, стало известно, что совсем скоро, 14 июля с японского космодрома Танегашима взлетит ракета, которая отправит космический зонд под названием Al Amal (надежда с арабского языка — прим.ред.) на Марс.

Мы писали об этом проекте, который разработан в Космическом центре имени бен Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах совместно с учеными из лучших американских площадок: Arisona State University и Colorado Boulder of California в Беркли. Основной целью миссии будет исследование погоды на Марсе, ежедневных и сезонных ее изменений. Зонд в форме куба и весом в 1,5 тонны в полете раскроет две большие солнечные панели, которые обеспечат космическому аппарату энергию в 1,8 киловатта. Полет продлится 200 дней. После преодоления расстояния в 60 миллионов километров, зонд выйдет на орбиту Красной планеты в феврале 2021 года. Тогда будут задействованы инструменты, в том числе спектрометры, работающие в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Также в выполнение задач миссии «Надежда» включатся цифровые фотоаппараты, которые сделают серию снимков высокого разрешения поверхности Марса. Что важно подчеркнуть, межпланетная миссия Объединенных Арабских Эмиратов существенно дополнит предыдущие исследования Красной планеты, проводившиеся ранее орбитальными марсианскими аппаратами, запущенными другими странами. Благодаря этому, кроме законной гордости технологическим достижением для ОАЭ, Al Amal даст всему человечеству новые ответы на вопросы, связанные с поведением марсианской погоды. Орбитальный аппарат будет вращаться вокруг Марса по эллиптической орбите, приближаясь к поверхности примерно на 20 тысяч километров и отдаляясь до 43 тысяч километров. Длительность миссии с момента выхода на орбиту Красной планеты — два года. Тяньвэнь-1 — китайский рывок на Марс Близость Марса к Земле хочет использовать и Китай. В промежутке с 20 по 25 июля с космодрома Вэньчанг с провинции Хайнань стартует ракета «Чань Жэнь-5» («Долгий Марш 5»), которая должна вывести в космическое пространство марсианский орбитальный аппарат в связке с посадочным модулем и марсоходом. Как и Al Amal, китайская миссия достигнет орбиты Красной планеты в феврале будущего года. А посадка беспилотного аппарата на поверхность Марса запланирована на 23 апреля того же года.

Это не первая попытка КНР достичь Марса. Еще в ноябре 2011 года Китай пробовал вместе с Россией вывести на орбиту Марса свой зонд «Йиньхуо-1», действуя в рамках российской программы «Фобос-Грунт». К сожалению, из-за аварии двигательной системы, этого сделать не удалось. Потому китайцы решили взять новый марсианский проект целиком в свои руки. Орбитальный модуль и марсоход оснащены 12 исследовательскими инструментами, к числу которых относится и фотокамера высокой разрешающей способности, позволяющая запечатлевать с высоты орбиты 400 километров объекты с точностью до 2 метров (каждый отдельный пиксель камеры может зафиксировать объект размером всего лишь 2 метра). На борту аппаратов установлены магнитометр, спектрометр для анализа химического состава атмосферы, радар для исследований почвы под поверхностью Марса, анализатор ионов и других частиц. Интересным устройством будет пользоваться китайский марсоход. На его борту, кроме анализатора химического состава марсианского грунта будет геологический радар, позволяющий внедряться в поверхность Марса и получать изображение структуры грунта на глубину до 100 метров. Наименьшее время работы аппарата на орбите один земной год, а марсоход будет прокладывать марсианские тропы в течение 90 дней. И марсоход, и марсолет Третий марсианский «поход» должно осуществить американское космическое агентство NASA, в рамках многолетней программы освоения Красной планеты Mars Exporation отправляя свой марсоход Perseverance и еще одно, меньшее по размерам, автономное транспортное средство. Если все пойдет по плану после старта 30 июля, то американский марсоход опустится на поверхность Марса 18 февраля 2021 года. Посадка должна произойти в марсианском кратере под названием Озеро. Исследования будут проводиться под углом возможно существовашего благоприятного климата на Марсе в незапамятном прошлом. В действительности же, целью миссии является поиск следов жизни на Красной планете в виде ископаемых или признаков биологического происхождения. Задачей марсохода Perseverance будет еще один важный момент миссии — отбор и упаковка в специальный контейнер 31 образца скальных пород и марсианского грунта. Для чего?