Оказывается, даже ушедшего в мир иной президента, ставшего одним из символов ХХ века, можно использовать в предвыборный период в Америке. Образ и выступление Рональда Рейгана стали оружием группы республиканцев в США в борьбе против своего однопартийца — президента Дональда Трампа.

«Считаете ли вы, что мы завоевали уважение всего мира и наших союзников?» - этими словами легендарного президента, в том числе, бьет в Дональда Трампа группа его противников-республиканцев. Выступление весьма почитаемого в США президента Рейгана сравнивается в видеоролике с реалиями действующего президента.

Предвыборная кампания в Соединенных Штатах набирает обороты и битва за президентское кресло становится все жестче и его критикуют не только демократы во главе с Джо Байденом, но и свой брат — даже некоторые выборщики республиканцы.

Возникла инициатива Republican Voters Against Trump („Республиканские избиратели против Трампа”). В новом опубликованном видеоспоте они ударяют по Трампу обращением пользующегося до сих пор огромным уважением Рейгана, с которым он выступил перед избирателями накануне дня выборов (которые стали для него победными), сравниваемого в споте с образами президентуры Трампа, которые показывают его поражения.

- Этим вечером мы скажем вместе, что Америка едина, сильна и полна сочувствия, - говорит в споте Рейган, а в кадре показана очередная свара между сторонниками и противниками Трампа, его встречи с Ким Чен Ыном и саудовским наследником Мухаммедом ибн-Салманом, а также дети иммигрантов, заключенные спецслужбами в камерах-клетках.