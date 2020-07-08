Рональд Рейган против Дональда Трампа наш обзор
Оказывается, даже ушедшего в мир иной президента, ставшего одним из символов ХХ века, можно использовать в предвыборный период в Америке. Образ и выступление Рональда Рейгана стали оружием группы республиканцев в США в борьбе против своего однопартийца — президента Дональда Трампа.
«Считаете ли вы, что мы завоевали уважение всего мира и наших союзников?» - этими словами легендарного президента, в том числе, бьет в Дональда Трампа группа его противников-республиканцев. Выступление весьма почитаемого в США президента Рейгана сравнивается в видеоролике с реалиями действующего президента.
Предвыборная кампания в Соединенных Штатах набирает обороты и битва за президентское кресло становится все жестче и его критикуют не только демократы во главе с Джо Байденом, но и свой брат — даже некоторые выборщики республиканцы.
Возникла инициатива Republican Voters Against Trump („Республиканские избиратели против Трампа”). В новом опубликованном видеоспоте они ударяют по Трампу обращением пользующегося до сих пор огромным уважением Рейгана, с которым он выступил перед избирателями накануне дня выборов (которые стали для него победными), сравниваемого в споте с образами президентуры Трампа, которые показывают его поражения.
- Этим вечером мы скажем вместе, что Америка едина, сильна и полна сочувствия, - говорит в споте Рейган, а в кадре показана очередная свара между сторонниками и противниками Трампа, его встречи с Ким Чен Ыном и саудовским наследником Мухаммедом ибн-Салманом, а также дети иммигрантов, заключенные спецслужбами в камерах-клетках.
Слова Рейгана о поддержке населения «полицейских государств» смонтированы с картинами жестокости американской полиции; заявление Рейгана о «борьбе с коррупцией» и «компетентных и честных людях в правительстве» прозвучало на фоне осужденных за преступления сотрудников администрации Трампа.
В следующей части обращения Рейгана звучит та самая фраза: «Считаете ли вы, что мы завоевали уважение всего мира и наших союзников?».
Она проиллюстрирована кадрами, где другие лидеры подтрунивают над американским президентом, а также видео визита Трампа в Польшу. Этот фрагмент записан после выступления Дональда Трампа в Варшаве, когда польская президентская пара прощалась с американской.
Первая дама - Агата Дуда вначале прошла мимо протянутой руки Трампа и пожала ладонь его супруге Мелании Трамп. А только потом протянула руку Трампу (чего в споте не показали). И это не первый раз, когда запись с супругой польского президента Агатой Дудой использовано в американской кампании. Похожим образом ее использовал и претендент-демократ Джо Байден.
После визита Трампа в Польшу видео отозвалось мощным эхом, именно потому, что в краткой его версии не видно, как в итоге Агата Дуда пожимает ладонь Трампа, и потому все выглядело так, будто она проигнорировала президента США при прощании. Из-за этого конфуза президент Польши позже вынужден был развеивать сомнения в своем twitter. Об этом рассказала gazeta.pl.
Короче говоря, когда хочется насолить своему сопернику или даже подставить ножку неприятному коллеге, все средства хороши. На войне, как на войне.