Если Соединенные Штаты готовы к снижению своего ядерного арсенала до уровня арсенала, каким обладает Китай, Китай с радостью подключится к трехсторонним переговорам по теме контроля над ядерными вооружениями с США и Россией, заявил глава департамента контроля за вооружениями в китайском МИДе опытный дипломат Фу Цонг. Его процитировало издание Rzeczpospolita.

Как известно, в мире накоплены гигантские арсеналы ядерного оружия разного вида и мощности. Снова на повестке дня тема ядерного разоружения или снижения количества атомных боеголовок ракет и снарядов. О ней заговорили уже какое-то время назад Соединенные Штаты Америки, призывая Россию и Китай — крупных игроков на мировой арене. Россия не идет на переговоры, ставя свои условия перед США. На днях подал голос и Китай.

Соединенные Штаты многократно призывали КНР подключиться к переговорам на тему продолжения соглашения New START - двухстороннего международного договора между США и Российской Федерацией в деле средств, направленных на дальнейшее снижение и ограничение стратегических вооружений.

Договор прекращает свое действие в феврале 2021 года.

Россия, со своей стороны, несколько раз призывала Вашингтон к продолжению переговоров. Однако американская сторона хотела бы заменить двухсторонний договор трехсторонним — с вовлечением в него Китая.

Фу Цонг в разговоре с журналистами в Пекине подтвердил, что Китай не имеет интереса в данный момент подключаться к переговорам. Сам дипломат много лет работал в представительстве Китая в ООН в Женеве и других международных организациях в Швейцарии.

По официальным данным, Соединенные Штаты Америки обладают к нынешнему моменту около 5 800 ядерных боеголовок. Китай при этом в своем арсенале имеет намного меньше — всего 320.

А вот самым большим числом таковых в мире обладает Россия — 6,4 тысячи ядерных боеголовок.

Понятно, что мир вот уже многие десятилетия находится как на пороховой бочке. Поэтому договоры в какой-то степени несут надежду на безопасный мир. Действует организация по контролю за соблюдением международных соглашений по непроведению военных ядерных испытаний в трех средах. Сила ядерного оружия и наличие его в арсенале любой страны дают уверенность в возможности защититься от нападения.

Но в наше время, когда из-за мощного технологического развития виртуальное пространство, где находится масса секретной информации, а связи и даже оборонные компьютерные центры подвергаются кибератакам, жизнь на планете становится все более уязвимой. И вот потому ядерная угроза для мира все еще остается актуальной.