526 новых больных коронавирусом в Армении

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 30346, сообщает в четверг Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 8 июля в стране было 29 820 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 526 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 535 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 164 (нет новых случаев за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 18 000. На лечении находятся 11 641 человек. Общее количество проведенных тестов – 129 166.