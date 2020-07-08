Ильхам Алиев на открытии новой подстанции в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции.
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