Губернатора Хабаровского края арестовали за убийства

Утром 9 июля представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ в Хабаровске задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Фургал вышел из собственного дома, когда на него надели наручники и посадили в машину. Чуть позже Следственный комитет России сообщил о задержании, уточнив, что в ближайшее время губернатору предъявят обвинение в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 гг.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, говорится в сообщении СК России. «В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает Следственный комитет.