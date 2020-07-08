Состояние Джеффа Безоса достигло нового рекорда — $182,6 млрд по итогам торгов акциями Amazon в среду. Это максимальная оценка активов, которую фиксировал Forbes за почти 40 лет подсчетов состояний миллиардеров.

Безос больше чем на $70 млрд опережает сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который занимает второе место в списке богатейших людей мира Forbes Real-Time (обновляется в реальном времени) c состоянием $110,7 млрд.

Безосу принадлежит 11,1% онлайн-ретейлера Amazon, который он основал 26 лет назад. В среду цена акций Amazon обновила исторический максимум — $3083,97 за бумагу, а рыночная капитализация компании в результате достигла в $1,54 трлн.

В начале июля Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило, что состояние Безоса подскочило до нового максимума в 171,6 миллиарда долларов.

Amazon стал одной из немногих компаний, выигравших от пандемии коронавируса. В начале марта, когда коронавирус начал распространяться в США и вызвал обвал рынков, акции ретейлера упали на 15%. Но с тех пор они отросли больше чем на 80% от своего минимума (12 марта).