Медведев рассказал об отношениях с Путиным: Все в порядке. Все хорошо

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что у него после назначения заместителем председателя Совета безопасности сохранились добрые товарищеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения", - сказал Медведев в интервью журналистам "Комсомольской правды".

"Президент - это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности, обеспечение вопросов безопасности. Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные", - отметил Медведев.

По его словам, он периодически обращается к Путину и "по партийной проблематике", поскольку является председателем "Единой России". "Так что все в порядке. Все хорошо", - заключил Медведев.

Дмитрий Медведев был заместителем и первым заместителем главы администрации президента РФ в 1999-2003 годах, затем возглавлял ее с 2003 по 2005 годы, в 2005-2008 годах находился на должности первого вице-премьера, а в 2008-2012 годах был третьим президентом России. В мае 2012 года Медведев занял пост премьер-министра РФ.