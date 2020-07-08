ФБР назвало Китай главной угрозой США

По его словам, правительство Китая начало преследование китайских граждан, живущих за границей, принуждая их вернуться, передает ИноТВ со ссылкой на Business Insider.

Глава американского ФБР Кристофер Рэй назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для США и обвинил его в попытках украсть американские государственные секреты.

Рэй отметил, что Китай несет «самую большую угрозу для информации и интеллектуальной собственности США, а также для устойчивости американской экономики в долгосрочной перспективе».

В частности, по словам Рэя, Китай пользуется услугами тайных агентов для кражи секретной информации посредством программы вербовки под названием «Тысяча талантов», а также с помощью хакеров крадет корпоративные и личные данные, чтобы ускорить развитие искусственного интеллекта в стране.

Также он отметил, что ФБР теперь каждые 10 часов открывает новое дело о контрразведке в Китае. А из почти пяти тысяч случаев активной контрразведки почти половина связана с Китаем.