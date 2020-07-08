В России за последние сутки выявлено 6 тыс. 509 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает Информационный центр по коронавирусу, заболевание зафиксировано во всех 85 субъектах РФ.

За последние 24 часа скончались 176 человек, в том числе 36 — в Санкт-Петербурге, 32 — в Москве, 14 — в Красноярском крае. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано свыше 707 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 10 тыс. 843 человека.