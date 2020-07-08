Согласно информации, Джавид Пашаев в настоящее время находится в реанимации. В течение трех дней вирус в его организме прогрессировал и повредил большую часть легких. Состояние врача оценивается как тяжелое.

По словам Гюнель Аслановой, до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 33 сотрудника Клиники учебной хирургии Медуниверситета.

«Начиная с первого апреля, Джавид Пашаев занимался лечением самых тяжелых больных коронавирусом. За это время он спас сотни жизней. Он также активно занимался просвещением людей в соцсетях, призывая их носить маски и соблюдать гигиену. В последние дни, из-за роста количества заболевающих Джавид Пашаев после работы отправлялся в другие клиники, чтобы помочь врачам. К сожалению, он не смог защитить себя от вируса и в последние дни состояние его здоровья ухудшилось», - сказала он.

Гюнель Асланова добавила, что в результате консилиума врачей было принято решение разместить Джавида Пашаева в Таможенный госпиталь. Это решение обусловлено наличием там более современного оборудования и аппарата ЭКМО.