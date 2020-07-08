В Сербии заговорили о риске гражданской войны

"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить. Нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины (парламента), поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан", — цитирует РИА Новости сербского министра.

Акции протеста начались в Сербии 7 июля: недовольные эпидемиологической ситуацией в республике и действиями властей, направленными на борьбу с коронавирусом, вышли к парламенту в Белграде сразу после того, как президент Александр Вучич объявил о введении комендантского часа с пятницы по понедельник из-за роста числа зараженных SARS-CoV-2. Начались столкновения с органами правопорядка, в результате пострадали около 43 полицейских, было сожжено пять служебных автомобилей. Также различные травмы получили более 20 граждан, 24 демонстрантов задержали.