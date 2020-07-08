Отдых у бассейна не получился: нагрянула полиция

В Закатале сотрудники районного отдела полиции задержали группу лиц, которые собрались вместе для отдыха в бассейне, нарушив при этом требования карантина, сообщает шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

Согласно информации, эти лица были приглашены в отдел полиции, в отношении них приняты меры административного взыскания. С каждым из них полицейские провели профилактическую беседу, объяснили правила карантинного режима и сделали серьезное предупреждение.

В отношении задержанных по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях составлен протокол, они были оштрафованы, материалы в отношении двух лиц отправлены в районный суд.