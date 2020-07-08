С целью предотвращения распространения коронавируса ограничен въезд на территорию Хачмазского района, сообщает пресс-служба МВД.

В информации говорится, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудники Хачмазского районного отдела полиции продолжают широкомасштабные мероприятия по обеспечению объявленного особого карантинного режима и соблюдению требований и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете министров.

В рамках осуществляемых мероприятий ограничен въезд на территорию района. Созданы временные стационарные посты, строго контролируется движение транспортных средств. Автомобили жителей других районов и городов, желающих попасть на территорию района без специального разрешения, возвращаются обратно.