Завотделом бакинской поликлиники умерла от COVID-19

Заведующая первым терапевтическим отделом городской поликлиники №25 в Бинагадинском районе Баку Аида Исмаилгызы умерла от коронавируса, сообщает Report.

Согласно информации, в поликлинике сказали, что два дня назад Исмаилгызы сообщила о проблемах со здоровьем. Минувшим днем она прошла компьютерную томографию: "В результате обследования КТ у нее было обнаружено "матовое стекло". После возвращения домой ей стало хуже, она умерла".

Отмечается, что 62-летняя женщина страдала сахарным диабетом.

В поликлинике сообщили, что в настоящее время в медучреждении нет заразившихся коронавирусом работников.