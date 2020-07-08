Самый мощный суперкомпьютер нашел потенциальные лекарства от COVID-19

Японские ученые использовали суперкомпьютер "Фугаку" для поиска средства против коронавируса нового типа. Потенциал для борьбы с вирусом суперкомпьютер нашел у препаратов, которые используют против заражения ленточными червями и другими паразитами. Об этом пишет японская газета Asahi Shimbun.

C помощью суперкомпьютера "Фугаку" ученые из Киотского университета проанализировали более 2 тыс. медицинских препаратов на предмет того, могут ли они подавлять активность одного из белков, который играет важную роль в жизнедеятельности коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). "Фугаку" помогал моделировать взаимодействие препаратов и вируса, пишет ТАСС.

Выяснилось, что некоторые лекарственные препараты могут подавлять действие главной протеазы коронавируса – фермента, который отвечает за его размножение. Некоторые из этих препаратов уже проходят клинические испытания вне Японии.

Один из таких препаратов – никлозамид, который используют при заражении ленточными червями и другими похожими паразитами, другой – нитазоксанид – используют для лечения паразитарных и вирусных инфекций. Результаты исследования ученые планируют передать фармацевтическим компаниям, чтобы те смогли проверить эффективность данных медикаментов в клинических испытаниях.

Суперкомпьютер "Фугаку" разработан японским Институтом физико-химических исследований (RIKEN) и компанией Fujitsu. В июне 2020 года специалисты международного проекта "Топ-500" признали "Фугаку" самым мощным суперкомпьютером в мире.