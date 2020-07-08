В зонах особого карантина могут быть вновь установлены посты

К концу недели в зонах особого карантинного режима могут быть вновь установлены посты. Об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник Кямран Алиев.

Алиев заявил, что "пока точного решения в данной связи нет. Но все зависит от ситуации. В случае необходимости контроль может быть усилен специальными техническими средствами и маршрутными постами".

Начальник отдела также сказал, что, если транспортные средства, оштрафованные и возвращенные с карантинных постов в зонах ужесточенного карантина, попытаются пересечь другие посты, то они вновь могут быть оштрафованы.