В Иране побит коронавирусный антирекорд второй раз за неделю
В Иране за прошедшие сутки от COVID-19 скончался 221 человек, сообщила официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари.
По словам Лари, за прошедшие сутки удалось выявить 2 079 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 221 человек.
Общее число заразившихся достигло 250 458, жертв – 12 305.
Отметим, что это уже второй на этой неделе антирекорд по жертвам за сутки в Иране. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 июля – тогда скончались 200 человек.