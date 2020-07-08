Арестованы таксисты, незаконно перевозившие людей в Баку фото
Арестованы водители, незаконно доставлявшие пассажиров из районов в Баку, сообщает пресс-служба МВД.
Таксисты – житель Агдашского района Ниджат Гусейнов и житель Габалинского района Азиз Агакишиев незаконно отвозили пассажиров из Баку в районы и обратно.
Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции и отделения полиции Гобу Апшеронского района задержали обоих водителей.
Собранные материалы направлены в Апшеронский районный суд.
Водителям назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток.