В Баку накрыли еще одну подпольную чайхану

В Гарадагском районе Баку накрыли подпольную чайхану, организованную в подвале дома, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что житель Гарадагского района Джаваншир Дилаваров, нарушив санитарно-гигиенические и карантинные правила, занимался предпринимательской деятельностью и использовал подвал своего дома в качестве чайханы.

В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что данный объект функционирует и там находятся клиенты, признание Джаванширом Дилаваровым незаконных действий зафиксировано на видеокамеру.

На основании собранных материалов прокуратурой Гарадагского района было начато производство по делу об административном правонарушении по статье 211.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках и направлено в Гарадагский районный суд для принятия решения в соответствии с требованиями законодательства. На основании соответствующего решения суда Джаваншир Дилаваров был привлечен к административной ответственности и приговорен к 10 дням административного ареста.