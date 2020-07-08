Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:47

Сибирь – это не край земли и конец географии. Просто из-за удаленности и неосвоенности привычные проблемы принимают здесь масштабный характер. В 2008 году примерно 0.8% населения или почти 25 тысяч жителей Красноярского края, раскинувшегося от Северного Ледовитого океана до Монголии, составляли азербайджанцы. Тешу себя скромной надеждой, что хотя бы поэтому реалии далекой Сибири должны заинтересовать читателей haqqin.az.

Ну а если этот интерес будет большим, то тему можно и продолжить, рассказав о буднях сибиряков. Сегодня же – немного о другом, о том, чем здесь дышат, что пьют и какой ожидается прогноз погоды. Уже несколько лет в краевой столице огромные проблемы с экологией, но 17 февраля нынешнего года город вышел на первое место в мире по загрязнению атмосферы. А вообще режим «черного неба», когда вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе при безветренной погоде, образуя над городом удушливый смог – объявляется в краевой столице регулярно. Красноярск, что называется, по полной заплатил за то, что стал одним из промышленных центров СССР, а затем к этому добавились все тяготы перестройки, разрушения системы экологического контроля, коррупция и некомпетентность местных чиновников, помноженная на жадность владельцев мирового гиганта по производству алюминия – Русала и лично нынешнего собственника, господина Олега Дерипаски, того, который любит путешествовать на яхте в компании государственных чиновников с пониженной социальной ответственностью. Ни для кого из местных не является секретом, что Красноярск травят из двух источников. По вкладу это: а) Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), б) угольные ТЭЦ. «КрАЗ необходимо закрыть. Или вынести из города. Или снизить производство до проектной мощности и коренным образом модернизировать. ТЭЦ перевести на газ. Ну или не так радикально: можно просто не топить бурыми канско-ачинскими углями, можно перейти на бездымное сжигание угля при высоких температурах, можно получать газ из угля и пустить далее его на отопление, а полученный кокс — в металлургию. А можно вообще отапливать весь город, лишь утилизируя то тепло КрАЗа, что сейчас газами он выбрасывает в атмосферу. Технологий полно», - писал талантливый местный журналист после того, как Красноярск вышел на первое место в мире по загрязнению атмосферы.

Но кто же в здравом уме и твердом положении во власти будет конфликтовать с олигархами, владеющими этими активами, с Дерипаской и Мельниченко, требовать от них дополнительных расходов на экологичные технологии или даже штрафовать? А потому краевые власти обвинили во всем… частных домовладельцев, у которых печное отопление. И владельцев автотранспорта – много, дескать, выхлопов производят. Мимоходом замечу, что в 60-е годы благодаря преступной ошибке проектировщиков, гордость Сибири, Енисей-батюшка, перестал замерзать на протяжении 300 км, и здесь благодаря большой разнице температур между текущими водами и окружающим пространством постоянно висит туман, накапливающий яды. Словом, Красноярск город красивый, живописный, но надолго оставаться в нем жить врачи приезжим из других регионов категорически не рекомендуют. Зато природа - буйство красот и красок, потепление, опять же. Ученые люди утверждают, что уже к 2080-му году из-за роста температуры климат в Сибири станет пригодным для жизни человека и земледелия даже в арктической зоне региона – на Таймыре и в Норильске яблони будут цвести. Да что там скупиться, подумаешь, яблони – тут даже авокадо, возможно, через полвека даст хорошие урожаи. И совершенно добровольно народ потянется жить на красноярские северА.

Но только совсем уж завзятые оптимисты уверяют, что последствия изменения климата для Сибири будут только благоприятными. Более серьезные и реалистически настроенные специалисты вносят в преподносимые ими бочки меда солидные ложки дегтя. Потепление климата будет способствовать расширению ареалов и массовым размножениям насекомых — вредителей лесного и сельского хозяйства. Так, вспышки массового размножения сибирского шелкопряда — грозы хвойных лесов, уже отмечаются на пределе его северного распространения в Сибири, где ранее повышений численности никогда не наблюдалось. Кстати, лет 20 назад едва ли кто-то мог поверить, что на полях Красноярского края будет жить колорадский жук. Однако сегодня этот вид не просто регистрируется в регионе, но и приносит массовый ущерб посадкам картофеля. А ведь есть еще и клещ, есть еще и комары, которые в потеплевшем климате размножаются все стремительнее – причем с каждым поколением становясь все прожорливее и агрессивнее. А эти местные «крылатые дракулы» в больших количествах способны так жизнь испортить – никакой авокадо в радость не будет. Рой кровососущей мошки способен за час-полтора чуть не досуха выпить кровь из лося, подобные случаи уже фиксировались в особо жаркую пору в тайге. И о тайге. По оценкам климатологов, на территории Сибири изменяется количество выпадающих осадков. Если будет меняться климат, то ситуация с пожарами обострится, гореть лес станет больше и чаще. Собранная информация позволяет сказать, что из года в год количество пожаров и территория их воздействия увеличиваются. Масштабные и зачастую совершенно браконьерские вырубки лесов снижают уровень грунтовых вод. А значит – повышают уровень природной пожарной опасности в зонах с мерзлыми почвами и районах с заболоченными территориями с большим количеством горючего материала (торфа). И не только в Красноярском крае, здесь и без того есть, чему гореть – но и на огромных пространствах Западной Сибири. Защита здесь может быть только одна – строгая регламентация лесодобычи – но кто же остановит олигархов от древесины?