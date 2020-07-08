Москва отменяет масочный режим
В Москве обязательный масочный режим на улицах отменят с 13 июля. Это следует из указа мэра российской столицы Сергея Собянина.
«...Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице», — говорится в документе.
При этом горожане по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, при посещении различных организаций и при входе в общественные помещения. Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.