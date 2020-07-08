Жириновский пошел против власти: "Мы вам Конституцию, а вы нам наручники!"

Выступая на заседании Госдумы, Жириновский, в частности, сообщил, что его «уговаривали», чтобы Фургал добровольно покинул пост, но он ответил отказом. «Арест Фургала — это очередная ошибка… издевательство, позор», — заявил лидер ЛДПР.

Он пригрозил, что в знак протеста фракция ЛДПР может «сдать полномочия и уйти отсюда (из Госдумы — прим. ред.), также могут подать в отставку все губернаторы, ранее выдвинутые от ЛДПР и представляющие Смоленскую и Владимирскую области.

«Мы можем выйти из состава ЦИК, Счетной палаты», — добавил Жириновский.

«Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки! Бессовестные, сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать. Но Бортников — не Берия и «воронков» у вас не хватит. И мы не негры. Если мы все выйдем, никакая Росгвардия вас не спасет и армия будет на нашей стороне!», — заявил Жириновский.