Как мы сообщали, в Париже открыт доступ к собору Нотр-Дам-де-Пари — легендарному Собору Парижской Божьей Матери. Однако работы по восстановлению здания, одного из символов французской столицы, все еще продолжаются.

Сразу после пожара, уничтожившего шпиль и крышу, правительство, помимо сбора средств на реставрацию, долго колебалось по поводу плана работ и вариантов восстановления главного католического храма Франции.

Дело в том, что разными специалистами сразу были предложены два подхода к этому процессу. Согласно первому, здание вместе со шпилем должно быть восстановлено точно в том виде, как существовало до пожара. По второму, шпиль тоже должен быть построен, но в совершенно другом виде.

Горячие споры в правительстве длились по этому поводу больше года.

Понятно, что визуальный облик такого культового сооружения постройки XII-XIV веков - это вопрос не только архитектурный, но и в большой степени, эмоциональный. Равнодушных в нем не было.