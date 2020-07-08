Шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари взметнется в 2024 году. В прежнем виде наш обзор
Как мы сообщали, в Париже открыт доступ к собору Нотр-Дам-де-Пари — легендарному Собору Парижской Божьей Матери. Однако работы по восстановлению здания, одного из символов французской столицы, все еще продолжаются.
Сразу после пожара, уничтожившего шпиль и крышу, правительство, помимо сбора средств на реставрацию, долго колебалось по поводу плана работ и вариантов восстановления главного католического храма Франции.
Дело в том, что разными специалистами сразу были предложены два подхода к этому процессу. Согласно первому, здание вместе со шпилем должно быть восстановлено точно в том виде, как существовало до пожара. По второму, шпиль тоже должен быть построен, но в совершенно другом виде.
Горячие споры в правительстве длились по этому поводу больше года.
Понятно, что визуальный облик такого культового сооружения постройки XII-XIV веков - это вопрос не только архитектурный, но и в большой степени, эмоциональный. Равнодушных в нем не было.
17 апреля прошлого года тогдашний премьер Эдуард Филипп объявил, что для восстановления шпиля будет организован международный архитектурный конкурс.
Но тогда так и не было достигнуто соглашение внутри правительства по вопросу восстановления этой части здания.
Однако общей точкой зрения спорящих сторон стало то, что в вопросе возрождения этого памятника в статусе национального достояния надо руководствоваться принципами реализма и оценивать возможности.
В итоге длительных совещаний, переговоров и консультаций, сроком окончания работ был назван 2024 год.
Исходя из того, что согласие по восстановлению шпиля не было достигнуто, решили архитектурный конкурс не проводить, и было принято решение, что выразительная готическая игла собора будет заново построена в ее первоначальном виде.
Таким образом, через 4 года внешний вид Нотр-Дам-де-Пари, воспетого в романе Виктора Гюго, а не так давно - и в знаменитом одноименном мюзикле - снова будет радовать туристов со всего мира и, конечно же, парижан и всех французов.