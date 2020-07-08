Синоптики о погоде на завтра: сильный ветер, дожди
Завтра, 10 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью 22-26, днем 28-33, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами ливневые, возможен град, западный ветер местами усилится. Ночью 22-27, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.
Завтра на Апшероне на фоне временами усиливающегося северного ветра ожидается снижение температуры, благоприятствующее метеозависимым лицам.