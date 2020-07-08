Председатель Си также подчеркнул, что необходимо, чтобы Пекин и Москва «интенсифицировали стратегическую коммуникацию» и сотрудничество в «быстро меняющейся ситуации в мире».

Важно отметить, что этот диалог по телефону двух лидеров мировых держав состоялся в момент, когда отношения между США и Китаем достигли высокой степени напряжения и пока остаются таковыми. Одновременно натянуты взаимоотношения между Китаем и Индией, в которых дошло до столкновений на границе, в которых погибли 20 индийских солдат.

Си заверил Путина, что Китай по-прежнему хочет двустороннего сотрудничества с Россией и решительно противостоит зарубежным вмешательствам в них и саботажу, проявляя уважение к суверенности государств.

Председатель Китайской Народной Республики сказал также, что его страна, «как всегда» поддерживает Россию, следующую своим путем развития и оживления страны и призвал к сотрудничеству обоих государств в сфере развития технологий, создания вакцин и биобезопасности.

Си Цзиньпин сказал также, что Китай укрепит координацию действий с Россией на международной арене, в том числе в ООН, чтобы защищать мультилатерализм (многосторонность в дипломатии — прим.ред) и противостоять гегемонии.

Понятно, что за такими словами председателя Си стоит желание указать на политику Соединенных Штатов Америки и намекнуть, что блок таких двух немаленьких государств, как Китай и Россия, способен вести свою игру в масштабах земного шара. Потому, несомненно, этот диалог сразу будет внимательно изучен в Вашингтоне.

Последний по времени телефонный разговор Си Цзиньпина с Владимиром Путиным состоялся в мае этого года.