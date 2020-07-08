Мэр Сеула пропал при странных обстоятельствах
Полиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим, сообщило агентство Ренхап.
Поиски начались после того, как дочь мэра обратилась в полицию, указав, что он «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен», передает ТАСС.
Полиция задействовала служебных собак и беспилотники.
В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.
Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 года. Он является активистом за защиту прав человека. Он также является учредителем общественных и гражданских организаций.