Журналиста Бабченко в России внесли в список террористов

Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.

В перечне указан Аркадий Аркадьевич Бабченко, 1977 года рождения.

Аркадий Бабченко - российский журналист и писатель, бывший военный корреспондент "Московского комсомольца", "Новой газеты". В 2017 году переехал в Украину. В ноябре 2019 года Бабченко уехал с Украины.